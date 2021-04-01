طائرات التحالف الدولي تدك كهفًا لإرهابيين في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي دمر كهفا وقتل إرهابيا في وادي الثرثار شمال غربي البلاد.وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار أسفر عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين.يشار إلى أن وادي الثرثار يقع بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار.