الأحد.. «مصر لصناعة الكيماويات» تعقد جمعيتها العمومية

تعقد شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، جمعيتها العمومية 4 أبريل الجاري.وتستهدف شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2021-2022، استثمار نحو 203 ملايين جنيه، منهم 103 ملايين جنيه استثمارات محلية، و100 مليون جنيه استثمارات أجنبية.وكانت الشركة ذكرت أنه تم الحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة لتمويل مشروعي إحلال وتحديد وحدة المبخرات وتوسعات وتطوير وحدة الصرف الصناعي بقيمة 150 مليون جنيه منها منحة بنسبة 20 بالمائة، ضمن مشروع مكافحة التلوث ايباب 2، وجارٍ الانتهاء من المناقصات الخاصة بالتنفيذ.وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق