رئيس الوزراء: مدينة الدواء المصرية صرح عالمي عملاق لخدمة المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة الدواء المصرية صرح عالمي عملاق يأتي في إطار رؤية متكاملة للدولة المصرية لتحقيق نقلة نوعية، وتقديم أفضل الخدمات الطبية التى بدأها الرئيس منذ 4 سنوات.





وأضاف مدبولي خلال فعاليات افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن مشروع التأمين الصحى الشامل تهدف الدولة من خلاله تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن افتتاح اليوم يأتى فى إطار استكمال تطوير منظومة الدواء المصرية.