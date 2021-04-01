تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء مخالفة بالعبور

صرح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة الاشغالات، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز.وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ٧ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لمنشآت لمخالفتها شروط التراخيص، وتم التحفظ على جميع المهمات والأدوات ومصادرتها وتم رفع الإشغالات.وفى سياق متصل، شدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على ضبط مركبات "التوك توك والتروسيكلات ومنع النباشين، مشيرًا إلى أنه تم شن حملة أسفرت عن ضبط 4 مركبات توك توك، و5 تروسيكلات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى باستمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، ومنع عودة المخالفين، مؤكدًا أيضا دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تزامنًا مع تنفيذ الحملات.