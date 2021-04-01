الصحة العالمية: تخوفات من زيادة إصابات كورونا مع حلول رمضان

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية رصدت تهاونًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغيرها.وأكد أن هناك تخوفات مع حلول شهر رمضان وعيد الفصح من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، وهو ما شهدناه خلال العام الماضى.وشدد على أهمية حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد باتباع إجراءات الوقائية والاحترازية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد- 19، ومستجدات وصول لقاحات كوفيد- 19، وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.