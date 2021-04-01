رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مشاهير عالميين أيقونة للشعر الرمادي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:38 ص
مشاهير عالميين أيقونة
مشاهير عالميين أيقونة للشعر الرمادي
شيماء دهب
طباعة
في حين أنه قد يكون صحيحًا أن المجتمع جعلنا نشعر بالسلب حيال ما تم اعتباره علامة على الشيخوخة، فإن الحقيقة هي أننا إذا كنا محظوظين، فهذه تجربة سيتعامل معها الجميع في مرحلة ما، هؤلاء المشاهير هم أمثلة رائعة لأشخاص يُفضلون لونهم الرمادي الطبيعي ويفتخرون به وفقًأ لموقع Bright Side.

1. آل باتشينو
ممثل أمريكي حصد على العديد من الجوائز يمتاز بلون شعره الرمادي، الممزوج بالأبيض بعض الشيء ودائمًا ما يسعى إلى التميز فهو مخرج وممثل ومنتج العديد من الأعمال المميزة.

2- توم جونز
مغنى بريطاني ولد في الأربعينيات معروف بصوته القوي، دائمًا ما يظهر بذقنه وشعره الممزوجون ما بين الرمادي والأبيض بابتسامته الموعودة.

3- ستيف كاريل
ممثل كوميدي فهو مخرج ومنتج وكاتب أمريكي، كان يعمل مدة 5 سنوات في برنامج ذا ديلي شو، كان معهود عليه الشعر الرمادي ومن ثم البني، ويفضل أن يظهر ما بين الاثنين.

4. كايل ماكلاشلان
ممثل أمريكي من أصول اسكتلندية، شارك في العديد من الأفلام بالأداء الصوتي، لمعظم الألعاب والفيديوهات، يتميز بنظارته التى لا تفارقه فاختارها رمادية لتناسب لون شعره فيما بعد.

5. بيرس بروسنان
ممثل ومنتج أيرلندي يحمل الجنسية الأمريكية، أشهر ما قام بتمثيله أدواره في جيمس بوند، اشتهر بنظرة مميزة دائمًا.

6. تايلور كيني
هو عارض فني، وعارض، وممثل مسرحي، وممثل أفلام، وممثل تلفزي أمريكي، ولد في لانكستر، ومن مواليد 1981، بلون عينيه الزرقاء وشعره الرمادي في الأسود يطل على جمهوره.

7. أليك بالدوين
ممثل كوميدي يشتهر بأدواره المميزة، من مواليد الخمسينيات يظهر دائمًا بشعر غزير باللون الرمادي المائل للأبيض في الأسود.

8. ديان كيتون
ممثلة أمريكية لها طله مميزة، حاصلة على جائزة الأوسكار، اختارت اللون الرمادي ليكون طلة لها.

9. هيلين ميرين
ممثلة إنجليزية من مواليد الأربعينيات اختارت لون الشعر الرمادي ليعبر عن إطلالة قوية وطموحة بالنسبة لها.

10. آندي كوهين
هو رائد أعمال وممثل تليفزيوني أمريكي، ولد في الولايات المتحدة يتميز بإطلالة شبابية بشعر قصير باللون الرمادي في الأسود.

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل