مشاهير عالميين أيقونة للشعر الرمادي

1. آل باتشينو





2- توم جونز ممثل أمريكي حصد على العديد من الجوائز يمتاز بلون شعره الرمادي، الممزوج بالأبيض بعض الشيء ودائمًا ما يسعى إلى التميز فهو مخرج وممثل ومنتج العديد من الأعمال المميزة.





3- ستيف كاريل مغنى بريطاني ولد في الأربعينيات معروف بصوته القوي، دائمًا ما يظهر بذقنه وشعره الممزوجون ما بين الرمادي والأبيض بابتسامته الموعودة.





4. كايل ماكلاشلان ممثل كوميدي فهو مخرج ومنتج وكاتب أمريكي، كان يعمل مدة 5 سنوات في برنامج ذا ديلي شو، كان معهود عليه الشعر الرمادي ومن ثم البني، ويفضل أن يظهر ما بين الاثنين.





5. بيرس بروسنان ممثل أمريكي من أصول اسكتلندية، شارك في العديد من الأفلام بالأداء الصوتي، لمعظم الألعاب والفيديوهات، يتميز بنظارته التى لا تفارقه فاختارها رمادية لتناسب لون شعره فيما بعد.





6. تايلور كيني ممثل ومنتج أيرلندي يحمل الجنسية الأمريكية، أشهر ما قام بتمثيله أدواره في جيمس بوند، اشتهر بنظرة مميزة دائمًا.





7. أليك بالدوين هو عارض فني، وعارض، وممثل مسرحي، وممثل أفلام، وممثل تلفزي أمريكي، ولد في لانكستر، ومن مواليد 1981، بلون عينيه الزرقاء وشعره الرمادي في الأسود يطل على جمهوره.





8. ديان كيتون ممثل كوميدي يشتهر بأدواره المميزة، من مواليد الخمسينيات يظهر دائمًا بشعر غزير باللون الرمادي المائل للأبيض في الأسود.





9. هيلين ميرين ممثلة أمريكية لها طله مميزة، حاصلة على جائزة الأوسكار، اختارت اللون الرمادي ليكون طلة لها.





10. آندي كوهين ممثلة إنجليزية من مواليد الأربعينيات اختارت لون الشعر الرمادي ليعبر عن إطلالة قوية وطموحة بالنسبة لها.

هو رائد أعمال وممثل تليفزيوني أمريكي، ولد في الولايات المتحدة يتميز بإطلالة شبابية بشعر قصير باللون الرمادي في الأسود.

في حين أنه قد يكون صحيحًا أن المجتمع جعلنا نشعر بالسلب حيال ما تم اعتباره علامة على الشيخوخة، فإن الحقيقة هي أننا إذا كنا محظوظين، فهذه تجربة سيتعامل معها الجميع في مرحلة ما، هؤلاء المشاهير هم أمثلة رائعة لأشخاص يُفضلون لونهم الرمادي الطبيعي ويفتخرون به وفقًأ لموقع Bright Side.