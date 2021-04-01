مشاهير عالميين أيقونة للشعر الرمادي
الخميس 01/أبريل/2021 - 11:38 ص
شيماء دهبطباعة
في حين أنه قد يكون صحيحًا أن المجتمع جعلنا نشعر بالسلب حيال ما تم اعتباره علامة على الشيخوخة، فإن الحقيقة هي أننا إذا كنا محظوظين، فهذه تجربة سيتعامل معها الجميع في مرحلة ما، هؤلاء المشاهير هم أمثلة رائعة لأشخاص يُفضلون لونهم الرمادي الطبيعي ويفتخرون به وفقًأ لموقع Bright Side.
1. آل باتشينو
2- توم جونز
3- ستيف كاريل
4. كايل ماكلاشلان
5. بيرس بروسنان
6. تايلور كيني
7. أليك بالدوين
8. ديان كيتون
9. هيلين ميرين
10. آندي كوهين
1. آل باتشينو
ممثل أمريكي حصد على العديد من الجوائز يمتاز بلون شعره الرمادي، الممزوج بالأبيض بعض الشيء ودائمًا ما يسعى إلى التميز فهو مخرج وممثل ومنتج العديد من الأعمال المميزة.
2- توم جونز
مغنى بريطاني ولد في الأربعينيات معروف بصوته القوي، دائمًا ما يظهر بذقنه وشعره الممزوجون ما بين الرمادي والأبيض بابتسامته الموعودة.
3- ستيف كاريل
ممثل كوميدي فهو مخرج ومنتج وكاتب أمريكي، كان يعمل مدة 5 سنوات في برنامج ذا ديلي شو، كان معهود عليه الشعر الرمادي ومن ثم البني، ويفضل أن يظهر ما بين الاثنين.
4. كايل ماكلاشلان
ممثل أمريكي من أصول اسكتلندية، شارك في العديد من الأفلام بالأداء الصوتي، لمعظم الألعاب والفيديوهات، يتميز بنظارته التى لا تفارقه فاختارها رمادية لتناسب لون شعره فيما بعد.
5. بيرس بروسنان
ممثل ومنتج أيرلندي يحمل الجنسية الأمريكية، أشهر ما قام بتمثيله أدواره في جيمس بوند، اشتهر بنظرة مميزة دائمًا.
6. تايلور كيني
هو عارض فني، وعارض، وممثل مسرحي، وممثل أفلام، وممثل تلفزي أمريكي، ولد في لانكستر، ومن مواليد 1981، بلون عينيه الزرقاء وشعره الرمادي في الأسود يطل على جمهوره.
7. أليك بالدوين
ممثل كوميدي يشتهر بأدواره المميزة، من مواليد الخمسينيات يظهر دائمًا بشعر غزير باللون الرمادي المائل للأبيض في الأسود.
8. ديان كيتون
ممثلة أمريكية لها طله مميزة، حاصلة على جائزة الأوسكار، اختارت اللون الرمادي ليكون طلة لها.
9. هيلين ميرين
ممثلة إنجليزية من مواليد الأربعينيات اختارت لون الشعر الرمادي ليعبر عن إطلالة قوية وطموحة بالنسبة لها.
10. آندي كوهين
هو رائد أعمال وممثل تليفزيوني أمريكي، ولد في الولايات المتحدة يتميز بإطلالة شبابية بشعر قصير باللون الرمادي في الأسود.