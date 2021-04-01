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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الروسية»: الحاصلون على لقاح كورونا قد يحتجاون لإعادة التلقيح

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:14 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، بأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا سيحتاجون إلى إعادة التلقيح في المستقبل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس، عن الوزير القول في مقابلة تليفزيونية:"نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى إعادة التطعيم على الأرجح، كل شيء سيعتمد على معدلات مناعة القطيع داخل البلاد وخارجها".

وقال موراشكو إنه تلقى لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا وأصبح يتمتع بمناعة جيدة.

وأضاف:"لقد حصلت على اللقاح الذي أنتجه معهد جاماليا، لأنني أزور المؤسسات الطبية بسبب عملي، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق المرتفعة في معدل الإصابات، وهذا يعني أنني مثل جميع العاملين الصحيين يجب أن أحصل على هذا الدفاع الوقائي".

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