سقوط عصابة «خطف الشنط» فى مصر الجديدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه حال سيره "مترجلًا" بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان سيارة "ربع نقل" قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالي، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية"، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة شخصين، يقيمان بمحافظة الجيزة لأحدهما معلومات جنائية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهما" وبحوزتهما فرد خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار.وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.