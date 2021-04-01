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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية: زيادة مقلقة في إصابات كورونا بـ14 دولة بالشرق المتوسط

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:20 ص
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية واليونيسف يعملان يدًا بيد في كافة المجالات، وظهر ذلك خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المنظري أن المنظمة ترى اتجاها يبعث على القلق من خلال أرقام الإصابات في إقليم شرق المتوسط خلال الأسبوع الماضي، حيث أبلغت 14 دولة عن زيادة في أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وقد يرجع ذلك إلى التحورات في الفيروس التي نرصدها عن كثب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة فيروس كورونا ومستجدات وصول اللقاحات وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.

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