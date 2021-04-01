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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:08 ص
مكافحة المخدرات بالداخلية
مكافحة المخدرات بالداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمول بحوزة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفى محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالبحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 36 طربة لمخدر الحشيش و2 سلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتفى محمول بحوزة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بالإسكندرية، وضبط كمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة من عقارى "تامول، باركينول" وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالى بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بالقاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط عدد من الأقراص المخدرة – هاتفى محمول – مبلغ مالى بحوزة شخصين بالغربية، وضبط 24 طربة لمخدر الحشيش وهاتفى محمول ومبلغ مالى بحوزة شخصين بالشرقية، وضبط كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بالدقهلية، وضبط 6 طرب لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين وهاتفى محمول ومبلغ مالى بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية" بالسويس.

وتمكنت الجهود في ميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 طرود تحتوى على عدد من بذور نبات الماريجوانا المخدرة واردين من خارج البلاد لشخصين بالشرقية تم تحديد أحدهما وضبطه، وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية تم ضبط كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص.

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