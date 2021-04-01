روسيا تسجل 9169 إصابة و383 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 9169 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 2151 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و554264 منذ بدء الجائحة.وذكر الفريق الحكومي المكلف بمكافحة المرض أن 383 توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 99233.وسجلت هيئة الإحصاء الروسية، التي تجري إحصاء منفصلا، أعدادا أكبر بكثير، وقالت إن أكثر من 200 ألف روسي توفوا بكوفيد- 19 حتى يناير.