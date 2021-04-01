رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المدارس تستعد لإعلان نتيجة «امتحان مارس» لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:07 ص
صفوف النقل الابتدائي
صفوف النقل الابتدائي والإعدادي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية بجميع المحافظات، لإعلان نتيجة امتحان شهر مارس، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي، للثاني الإعدادي، والذي انتهى الطلاب من أداءه أمس الأربعاء بنظام الامتحان المجمع متعدد التخصصات.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على المديريات التعليمية بسرعة إعلان نتيجة امتحانات الشهور، أولا بأول، حتى يستعد الطلاب لمنهج الشهر الذي يليه.

وأضافت أنه من المقرر إعلان نتيجة امتحان شهر مارس اليوم الخميس، أو بداية الأسبوع المقبل.

وكانت الوزارة، أعلنت أن امتحانات الشهور الثلاثة مارس وأبريل ومايو، ضمن امتحانات الشهور التي يتم تقييم بها الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.

وقررت الوزارة، أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى الثاني الإعدادي، امتحانات شهر مارس أبريل ومايو في شكل امتحان واحد مجمع متعدد التخصصات في جميع المواد.

وحددت الوزارة مواعيد امتحان شهر أبريل المقبل في المواعيد التالية:

رابعه ابتدائي: 28 أبريل
خامسة ابتدائي: 26 أبريل
سادسة ابتدائي: 27 أبريل
الصف الأول الإعدادي: 28 أبريل
الصف الثاني الإعدادي: 26 أبريل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

وفاة طفل من عائلة سقطت سيارتها في قناة السويس

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم

الصحة العالمية: زيادة مقلقة في إصابات كورونا بـ14 دولة بالشرق المتوسط


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل