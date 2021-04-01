المدارس تستعد لإعلان نتيجة «امتحان مارس» لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية بجميع المحافظات، لإعلان نتيجة امتحان شهر مارس، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي، للثاني الإعدادي، والذي انتهى الطلاب من أداءه أمس الأربعاء بنظام الامتحان المجمع متعدد التخصصات.وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على المديريات التعليمية بسرعة إعلان نتيجة امتحانات الشهور، أولا بأول، حتى يستعد الطلاب لمنهج الشهر الذي يليه.وأضافت أنه من المقرر إعلان نتيجة امتحان شهر مارس اليوم الخميس، أو بداية الأسبوع المقبل.وكانت الوزارة، أعلنت أن امتحانات الشهور الثلاثة مارس وأبريل ومايو، ضمن امتحانات الشهور التي يتم تقييم بها الطلاب بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 20202021.وقررت الوزارة، أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى الثاني الإعدادي، امتحانات شهر مارس أبريل ومايو في شكل امتحان واحد مجمع متعدد التخصصات في جميع المواد.وحددت الوزارة مواعيد امتحان شهر أبريل المقبل في المواعيد التالية:رابعه ابتدائي: 28 أبريلخامسة ابتدائي: 26 أبريلسادسة ابتدائي: 27 أبريلالصف الأول الإعدادي: 28 أبريلالصف الثاني الإعدادي: 26 أبريل