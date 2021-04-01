مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق جسر السويس

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق جسر السويس بنطاق مدينة السلام، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بجسر السويس بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.وعززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.