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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عضو مجلس جامعة الأزهر يشيد بتعويم السفينة الجانحة في 6 أيام

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:06 ص
الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،
إسلام أبوالمجد
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عبر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لشئون المعلمين، عضو مجلس جامعة الأزهر؛ عن فخره واعتزازه بنجاح أبطال مصرنا الحبيبة في تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس في ستة أيام فقط.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم على هامش انعقاد مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، إلى أن ما تحقق على أيدي هؤلاء الأبطال لا يعد إنجازًا، بل هو إعجاز بكل المقاييس المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الخبراء قرروا أن تعويم السفينة يحتاج إلى وقت لا يقل عن شهرين، وبإصرار وعزيمة أبطال مصر من رجال هيئة قناة السويس، الذين تحدوا المستحيل، وأبهروا العالم وأثبتوا أنهم قبلوا التحدي وقاموا -بفضل الله تعالى- بتعويم السفينة خلال ستة أيام، ضاربين بذلك العمل البطولي المثل والقدوة في البذل والعطاء، وأن مصر قادرة -بإذن الله تعالى- وبفضل تضافر جهود أبنائها خلف قيادتهم السياسية.

وأوضح أن التاريخ سوف يسطر بحروف من نور هذا الإعجاز الذي تحقق على أرض الواقع بكل المقاييس قائلًا: ستظل مصر قوية بقوة وعزيمة رجالها.

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