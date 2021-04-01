بولندا تتسلم 315 ألف جرعة من لقاح «موديرنا» لكورونا

أعلن مسئولون بولنديون وصول شحنة مؤلفة من نحو 315 ألف جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى البلاد.ونقل راديو "بولندا" اليوم الخميس، عن المسئولين قولهم، إنه تم نقل الشحنة إلى مستودعات وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية الحكومية حيث سيتم توزيعها على أماكن التطعيم ضد الفيروس في جميع أرجاء البلاد.