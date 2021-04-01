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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أنشطة مصانع منطقة اليورو فى مارس

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:13 ص
مصانع منطقة اليورو
مصانع منطقة اليورو
وكالات
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زاد النمو الشهري لأنشطة المصانع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في تاريخ مسح مهم للشركات يمتد إلى 24 عامًا تقريبا في الشهر الماضي، لكن اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد وتجدد إجراءات العزل العام في المنطقة ربما تكبحان النشاط قريبًا.

وفي ظل معاناة أوروبا من موجة ثالثة للإصابات بكورونا، أعادت الحكومات فرض قيود صارمة على مواطنيها، مما أضر بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، وترك قطاع الصناعات التحويلية يقود التعافي الاقتصادي.

وقفزت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 62.5 في مارس من 59.7 في فبراير، ما يزيد عن تقدير أولي عند 62.4 ومسجلة أعلى قراءة منذ بدء المسح في يونيو 1997.

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