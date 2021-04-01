ضبط 164 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 80 ألف حكم فى 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، 230 قضية مخدرات وتنفيذ 80544 حكمًا قضائيًا متنوعًا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.