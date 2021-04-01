تقرير أمريكي: مصر تتجه لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصادرات الطاقة في العالم

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن إعادة تشغيل مصر لمصنعي إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي بعد توقف دام لـ8 سنوات من شأنه أن يفتح الطريق للبلاد لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصادرات الطاقة في المنطقة والعالم أجمع، ويؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا.ولفت الموقع، في تقريره، إلى أن مصر بدأت في تصدير شاحنات الغاز الطبيعي المسال إلى معظم الأسواق الأسيوية خاصة الهند والصين، بعد إستئناف العمل مجددا في محطتي إدكو ودمياط للغاز المسال في 22 فبراير الماضي.َوأضاف أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من محطتي دمياط وإدكو لتصل إلى 12.5 مليون طن سنويًا، وفقا لما صرح به المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة صادرتها إلى آسيا عبر الصين واليابان والهند وإلى أوروبا عبر اليونان وقبرص.وأشار الموقع الأمريكي، إلى تقرير حديث نشره موقع "Verocy" الهولندي المتخصص في الاستشارات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلط فيه الضوء على تقدم مصر واستمرار ازدهارها في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي.ورصد التقرير عددًا من البوادر والمؤشرات الإيجابية التي تساهم في زيادة صادرات الغاز الطبيعي من مصر، من بينها: البنية التحتية الفريدة والمتميزة لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية بما في ذلك مصنع إدكو، والتى تصل أغلب صادرات إلى الأسواق الآسيوية خاصة الصين والهند.وذكر "المونيتور" نقلا عن عدد من الخبراء والمراقبين إن تشغيل محطتي دمياط وإدكو سيساهم في زيادة تعزيز البنية التحتية للغاز في مصر، وتحويلها إلى مركز إقليمي لصادرات الغاز حول العالم، موضحا "إن هذا من شأنه أن يضيف إلى القوة السياسية في مصر وثقلها، وهو مؤشر إيجابي على تطور الاقتصاد القومي".وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: إن "مصر لديها بنية تحتية قوية للغاز، سواء من خلال محطتي دمياط وإدكو للغاز الطبيعي المسال، أو خطوط الأنابيب مع قبرص واليونان".وأضاف "كمال": "سيتعين على هذه الدول توجيه غازها إلى القاهرة لتسييله وتصديره إلى أوروبا وآسيا، وهو أمر مفيد للغاية للاقتصاد المصري".وبين أن مصر أصبحت مركزًا رئيسيًا لتجارة الطاقة والغاز في العالم بفضل بنيتها التحتية الكبيرة التي تجعلها تتحكم في سوق الغاز، مضيفا: إن القاهرة تقوم بتسييل الغاز ثم ضخه محليًا لإنتاج البتروكيماويات أو إعادة تصديره للخارج، وهو أمر مربح أيضًا نظرًا لرسوم المرور ونسبة الغاز الطبيعي المسال في مصر لدعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية.ولفت إلى أن مصر تحافظ على علاقات جيدة مع مختلف الدول، ونظرًا لموقعها الاستراتيجي يمكنها تلبية أي طلبات غاز - سواء إلى آسيا عبر الصين والهند واليابان، أو إلى أوروبا عبر قبرص واليونان - عبر بنيتها التحتية الكبيرة والتوسع في التنقيب عن الغاز، فضلا عن اكتشافاتها للحفاظ على الطاقة الإنتاجية ومواجهة أي نقص محتمل في الاحتياطيات.ورجح أن تشهد مصر مستقبلًا واعدًا للغاز، حيث تحدث عن سفن تعمل بالغاز بدلًا من وقود الديزل، وهو خيار أفضل للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أنه مع إطلاق لقاحات فيروس كورونا، ستعود التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي إلى سابق عهدها، مما سيؤدي إلى انتعاش سوق الغاز والطاقة.من جهته، قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، لـ "المونيتور" إن استئناف العمل بمحطتي دمياط وإدكو تمثل خطوة إيجابية للغاية تساهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا وشرق آسيا.وأضاف: "هذا من شأنه أن يدفع شركات الغاز العملاقة من جنسيات مختلفة - بريطانية أو إيطالية أو فرنسية أو إسبانية أو أمريكية - للعمل على تعزيز علاقاتها مع القاهرة لطلبات تسييل وإعادة تصدير الغاز"، مشيرا إلى أن مصر سيكَون لها "ثقل سياسي كبير في المنطقة، ناهيك عن الأثر الاقتصادي الإيجابي وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا".وتابع: "مصر ستستفيد من رسوم المرور وخفض الغاز الطبيعي المسال [الذي يمر عبر أراضيها]، بالنظر إلى بنيتها التحتية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط.".وأشار إلى أنه في بداية شهر مارس، تم منح منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) مكانة رسمية كمنظمة حكومية إقليمية مقرها القاهرة، وهي خطوة مهمة لزيادة التعاون لتحقيق الاستفادة بين الدول الأعضاء في مجال استخراج الغاز الطبيعي.من جانبها، ترى الدكتورة يمان الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة عين شمس، أن استئناف العمل في محطتي دمياط وإدكو سيدفع بمصر إلى الصدارة كمركز لتصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا، مع انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الاستثمارات والعملة الصعبة التي تدخل البلاد، فضلا عن زيادة فرص العمل.وقالت الحماقي لـ "المونيتور" إنه يجب تشغيل محطتي دمياط وإدكو بكامل طاقتهما لزيادة الإنتاج وتعويض ما فاتهما من سنوات تعطلهما لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى ذلك الدول المجاورة تتجه انظارها إلى مصر لتسييل الغاز، بالنظر إلى بنيتها التحتية القوية.وتعتقد أنه نظرًا لعلاقات مصر القوية مع كل من الصين والهند، فإن القاهرة ستزيد من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر هذين البلدين إلى آسيا.وأضافت أن "أوروبا تأتي على رأس أولويات القاهرة نظرا لاتفاقيات الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات القوية مع الدول الأوروبية التي تعتبر سوقا مهما للغاز في العالم".جدير بالذكر أنه في عام 2012، أوقفت مصر تدفق الغاز الطبيعي لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال وحولت الإنتاج للسوق المحلي نظرًا لنقص الإمدادات وقتها.