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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء صرف معاشات أبريل لـ10.5 مليون مواطن

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:16 ص
المعاشات
المعاشات
ولاء جمال
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بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر أبريل لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، منها 2.4 مليون مستحق للدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس، غدًا الخميس، بتكلفة إجمالية تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أبريل، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنه تم وضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"، لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، ولدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني، وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها، بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.

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