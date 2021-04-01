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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:04 ص
ضبط صاحب مخبز
ضبط صاحب مخبز
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1291) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (9،5 طن "لحوم ودواجن مجمدة " يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (5،2 طن "لحوم برازيلى، نشا، بروتين صويا" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مستلزمات إنتاج" – 3،91 طن " كفتة، برجر " معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة ) قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وضبط (4،8 طن "أسماك" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلايته للإستهلاك الآدمى) تمهيدًا لإدخاله فى عملية تصنيع المخبوزات لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص ) بمحافظة الشرقية، وضبط (1،25 طن " تمور " معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية).. لاستيلائه على (1،898،284 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء)، وضبط (1،6 طن "سكر تموينى"، عدد 300 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء.. بحوزة (مالكة محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة، وضبط (3،2 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (2،3 طن "أسمدة زراعية " مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ.

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