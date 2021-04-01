حسين صابر مديرًا لنادي زفتى في الغربية

اختار مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، أعرق أندية محافظة الغربية، حسين مصطفى صابر، للعمل مديرًا تنفيذيًا للنادي بدء من اليوم الخميس، وذلك عقب اختياره من اللجنة المُشكلة من قبل المجلس للاختيار بين المتقدمين.وكان نادي زفتي الرياضي قد فتح الباب للتقدم لوظيفة مدير عام تنفيذي لنادي زفتى الرياضي، وتقدم للوظيفة 4 أفراد، بينهم المحاسب حسين مصطفي صابر، القائم بأعمال مدير النادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووقع اختيار اللجنة على صابر نظرًا لما يتمتع به من طريقة جيدة على احتواء المشكلات بالنادي والعمل على راحة أعضاء الجمعية العمومية.وعقب الاختيار أظهر أعضاء الجمعية العمومية لنادي زفتي الرياضي، تقديرهم لمدير النادي الجديد القديم، ونجل أحد رموز النادي الراحلين، حيث ظل والده المهندس مصطفى صابر رئيسًا لمجلس إدارة النادي لعدة دورات خلال الثمانينيات ومطلع التسعينات، وقدموا التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتوافق علي مقر النادي.ومن المنتظر أن يتم عقد انتخابات نادي زفتى الرياضي خلال الفترة القادمة بعد قرب انتهاء مدة المجلس الحالي الذي استقال نصف اعضاء مجلس إدارته منذ فترة ويديره خمسة اعضاء مجلس إدارة من أصل عشر.