رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حسين صابر مديرًا لنادي زفتى في الغربية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:03 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
اختار مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، أعرق أندية محافظة الغربية، حسين مصطفى صابر، للعمل مديرًا تنفيذيًا للنادي بدء من اليوم الخميس، وذلك عقب اختياره من اللجنة المُشكلة من قبل المجلس للاختيار بين المتقدمين.

وكان نادي زفتي الرياضي قد فتح الباب للتقدم لوظيفة مدير عام تنفيذي لنادي زفتى الرياضي، وتقدم للوظيفة 4 أفراد، بينهم المحاسب حسين مصطفي صابر، القائم بأعمال مدير النادي منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووقع اختيار اللجنة على صابر نظرًا لما يتمتع به من طريقة جيدة على احتواء المشكلات بالنادي والعمل على راحة أعضاء الجمعية العمومية.

وعقب الاختيار أظهر أعضاء الجمعية العمومية لنادي زفتي الرياضي، تقديرهم لمدير النادي الجديد القديم، ونجل أحد رموز النادي الراحلين، حيث ظل والده المهندس مصطفى صابر رئيسًا لمجلس إدارة النادي لعدة دورات خلال الثمانينيات ومطلع التسعينات، وقدموا التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتوافق علي مقر النادي.

ومن المنتظر أن يتم عقد انتخابات نادي زفتى الرياضي خلال الفترة القادمة بعد قرب انتهاء مدة المجلس الحالي الذي استقال نصف اعضاء مجلس إدارته منذ فترة ويديره خمسة اعضاء مجلس إدارة من أصل عشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة


الصور

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«هجرة شجرة» على طاولة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل

«الفن بنكهة فرعونية».. مسابقة جديدة لـ«ضي» يهدي أعمالها للمتحف المصري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية

«الأعلى للثقافة» يطلق مسابقة العزف والغناء على السمسمية.. تفاصيل