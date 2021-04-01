بنجلاديش تسجل 5 آلاف و358 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بنجلاديش 5 آلاف و385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 611 ألفا و295 حالة.وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و46 حالة.وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 5 ملايين و319 ألفا و679 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش.