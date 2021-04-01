إسرائيل تخطط لتطعيم الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا

أعرب منسق شؤون جائحة كورونا في إسرائيل البروفيسور "نحمان آش" عن اعتقاده أنه يمكن البدء بعد شهرين بإعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية فوق 12 عاما.ورجح أن تصادق وكالة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" لهذه الفئة العمرية خلال أسابيع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن "آش" القول إن إسرائيل تنوي شراء 36 مليون جرعة إضافية من اللقاح، لتكفيها لعامين، في ظل إمكانية إعادة تطعيم الجمهور كل ستة أشهر لتحصينهم ضد أية سلالات جديدة محتملة للفيروس.وكانت شركة "فايزر" الأمريكية للصناعات الدوائية قد أعلنت يوم أمس أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 و15 عاما.