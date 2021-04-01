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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تضبط 12257 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:00 ص
تضبط شخصًا لعدم ارتدائهم
تضبط شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الداخلية في ضبط 12257 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12167 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 90 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 603 مخالفات للمحلات، التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 183 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1234 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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