مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثروت عكاشة بلقاء فكري وحفل موسيقي

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمئوية الدكتور ثروت عكاشة٬ تعقد اليوم بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة".وتتطرق الندوة إلى المشروع الثقافي العملاق الذي أطلقه الدكتور ثروت عكاشة، رائد النهضةً الثقافيةً الكبرى في مصر المعاصرةً، خلال شغله لمنصب وزير الثقافة في الفترتين من ١٩٥٨ إلى ١٩٦٢، ثم من ١٩٦٦ إلى ١٩٧٠، وهي السنوات التي وقف فيها بكل عزم ومثابرةً على وضع البنية الأساسية للمسيرة الثقافية في البلاد وفقًا لاستراتيجية علمية بناءةً ورؤية مستقبلية منفتحة، فضلًا عن اضطلاعه بتشييد الهياكل المؤسسيةً الرئيسية للعمل الثقافي في مصر والتي ما زالت صروحها تقف شامخة حتى يومنا هذا.كما يتناول اللقاء رسالة "ديمقراطية الثقافة" التي حملها الدكتور عكاشة وهي الرسالة الإنسانية العادلة للثقافة التي أطلقها عبر إنشائه لقصور الثقافة ونشرها في الأقاليم وكافة ربوع الوطن، بما يتيح الفرصة لكل مواطن مصري أن يتذوق جماليات الفنون وإبداعات الثقافة في مساراتها المختلفة، فضلًا عما يسمح به من إطلاق الطاقات الإبداعية لأبناء المحافظات ومشاركتهم الفاعلة في بناء الوعي الثقافي الجمعي.علي صعيد أخر، يسلط اللقاء الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلع به الدكتور ثروت عكاشة فيما يتعلق بإنقاذ آثار النوبة من التعرض للغرق نتيجة لبناء السد العالي، وذلك عبر قيادته لملحمة دبلوماسية ثقافية رائعة نجحت في استقطاب اهتمام منظمة اليونسكو والكثير من دول العالم للمشاركة في دعم مصر ومساندتها في مواجهة هذا التحدي غير المسبوق، مما أسفر عن نجاح مصر في المضي في تشييد مشروع المستقبل "السد العالي" مع الاحتفاظ بتراث الماضي "آثار النوبة الخالدة " التي تعد جزءا لا يتجزأ من تراث الإنسانية.في سياق متصل يستقبل مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة، في السادسة مساء اليوم٬ احتفالية موسيقية٬ يشارك فيها أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، كما يستضيف الحفل صوليست الفلوت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات مختارة من "كارمينا بورانا" لكارل أورف، ومتتالية باليه "جايانيه" لختشاتوريان، وكذلك مؤلفات بورودين، وراجح داود.