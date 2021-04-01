رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء فى القاهرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:07 ص
عصابة
عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابي بمنطقة المرج، لقيامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت، من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم مركبة "توكتوك، مجهولة المصدر مُحمل عليها (كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية) كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة حديد التسليح وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بقيامهم بسرقة مركبة "التوكتوك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه، واعترف بصحة أقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

الصحة توضح نسبة أمان وفعالية لقاح فيروس كورونا

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

أولي مارتن هويستاد: الثقافة العربية أثرت على اختراع الحب عند الأوروبيين (حوار)

عرض فيلم «مشمش أفندي» بصالون أحمد فؤاد درويش

مكتبة الإسكندرية تحتفي بمئوية ثروت عكاشة بلقاء فكري وحفل موسيقي

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم