القبض على عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء فى القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابي بمنطقة المرج، لقيامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء، وحرر محضر بالواقعة.وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت، من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم مركبة "توكتوك، مجهولة المصدر مُحمل عليها (كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية) كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة حديد التسليح وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بقيامهم بسرقة مركبة "التوكتوك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح الناري بقصد الدفاع.وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه، واعترف بصحة أقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.