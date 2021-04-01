محمد هنيدي يسجل «حزام ناشف» ويصور مسلسله فى الفضاء بعد العيد

بدأ النجم الكوميدي محمد هنيدي تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد "حزم ناشف" لبثه خلال الموسم الرمضاني القادم، بعد أن ابتعد عن الدراما التليفزيونية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، ويقدم العمل بمشاركة الفنانة منى عبدالغني في إطار من الكوميديا حول العلاقات الاجتماعية في الأسر المصرية.ويدخل "هنيدي" تجربته الجديدة من خلال مسلسله العالمي لإحدى المنصات العالمية من 6 حلقات وتدور أحداثه في الفضاء ويعتمد فيه بشكل كبير على الجرافيكس والمؤثرات البصرية وذلك عقب إجازة عيد الفطر القادم.وانتهت شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق من كافة أعمال مونتاج فيلم هنيدي الجديد "الإنس والنمس"، من أجل العرض خلال موسم عيد الفطر القادم بمشاركة منة شلبي وعدد كبير من النجوم، كما لم يحدد موقفه من الأفلام الجديد التي عرضت عليه مؤخرًا وأي منها سيدخل تصويرها.