العثور على 60 عبوة ناسفة وصاروخين في كركوك بالعراق

نفذت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عملية تفتيش كبيرة في محافظة كركوك، فضلًا عن العثورعلى "كدس للعبوات الناسفة".وقالت القيادة، إن "قطاعات اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبإشراف قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري نفذت عملية تفتيش وتطهير منطقة "الوسطانية"ضمن ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفرت عن العثور على كدس يحتوي على أكثر من 60 عبوة ناسفة ومسطرة تفجير، بالإضافة إلى صاروخين كاتيوشا، من مخلفات داعش الإرهابي، وفق قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.