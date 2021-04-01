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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء».. أهم تصريحات مصطفى مدبولي

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:58 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
إيمان ماهر
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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وترصد"الدستور" في السطور التالية أهم تصريحات مدبولي.

-قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة فيروس كورونا.
-مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات سريعة للتعامل مع جائحة كورونا.
-خطط تطوير قطاع الصحة مكنت الدولة من مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
-مصر استطاعت الوصول لنسبة 88 بالمائة من الاكتفاء الذاتي في صناعة الدواء.
-عدد المسجلين بموقع الحصول على لقاح كورونا بلغ 600 ألف مواطن حتى الآن
-أعلن الانتهاء من إعطاء اللقاح لهم خلال الأسبوع أو الـ10 أيام المقبلة.
-الحكومة ستتيح اللقاح في كل مراكز التطعيمات، لافتًا إلى استهداف تطعيم الأشخاص بالقطاعات ذات الأهمية الشديدة من الناحية الاقتصادية كالبنوك والسياحة والتعليم، خلال الفترة المقبلة.
-يتم إنشاء مجموعة من المخازن الاستراتيجية لتوزيع الدواء بأسرع وقت ممكن.
-مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما مسألة أمن قومي لمصر.
-تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء قضية أمن قومي.
-الاحتياطات من الأكسجين أمنة وجارى رفع المخزون لـ3 ملايين لتر.
-تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية لفترة من شهرين لثلاث سنوات.
-1.6 ملايين جرعة من لقاح كورونا متواجد في مصر حاليا.

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