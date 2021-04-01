تكريم قيادات «صيادلة القاهرة» لتعاملهم مع جائحة كورونا

احتفلت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، باليوم العلمي التاسع للصيدلة، تحت رعاية وحضور رئيس قطاع الصحة بالقاهرة الدكتور محمد شوقي.وعقدت الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية بقيادة الدكتور علا خطاب بعقد فعاليات اليوم العلمي التاسع للصيدلة في اجواء احتفالية لتكريم صيادلة القاهرة بأحد الفنادق، وبحضور الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة الاسبق وعضو اللجنة المسئولة عن الإشراف على النقابة العامة للصيادلة وحضور قيادات المديرية الدكتورة إيمان هارون وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور كمال أبو العلا مدير عام الطب العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير إدارة المستشفيات.بدأ اليوم العلمي بمحاضرة توضيحية عن تطبيق إلكترونى جديد عن إدارة مخازن الصيدلة فى المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية لدكتورة رغداء صيدلي اكلينيكى بمستشفى الخازندارة العام.تلتها محاضرة توضيحية أخري عن إنشاء أحدث نظام للتسجيل الصيدلي داخل ادارات الصيدلة قام بها الدكتور مصطفي محمود بمشاركة الدكتورة رشا عبدالرحمن مدير إدارة الصيدلة بمنطقة شرق مدينة نصر الطبية.تبعه تكريم صيادلة القاهرة والذي تم علي أكثر من جانب حيث قامت الدكتورة علا خطاب ومعها الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة برعاية الدكتور محمد شوقي رئيس القطاع بتسليم شهادات شكر وتقدير لمديري إدارات الصيدلة بالمناطق الطبية والادارة العامة للصيدلة لمجهوداتهم المبذولة في العمل فى التغطية الشاملة للمؤسسات الصيدلية خلال ثلاثة اشهر ديسمبر ويناير وفبراير ٢٠٢١ بناءًا علي تعليمات الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء فى ظل ظروف ضاغطة من جائحة كورونا العالمية ومتابعة توافر الدواء بالاسوق ومتابعة المؤسسات الغير مرخصة والجرائم المستجدة فى سوق الدواء مثل الاتجار فى الادوية المغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعى وتم عرض فيديو توضيحى لاهم الضبطيات والحملات بمعاونة الجهات الرقابية.واصل الحفل فقراته بتكريم الصيادلة الأوائل بالمستشفيات التابعة على مجهوداتهم الاستثنائية خلال الجائحة، ثم تكريم مديري الادارات والاقسام فى الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية، ثم اهداء دروع التكريم لمديرين ادارات الصيدلة البالغين سن المعاشواعترافا بالفضل والعرفان تم اهداء درع التكريم الدكتور كمال أبو العلا مدير عام الطب العلاجي بالمديرية تقديرًا لجهوده القيمة المبذلوة فى مشوار عمله والعمل الشترك والتنسيق الرائع على مستوي جميع إدارات المديرية، وكذلك تم تكريم أمل حمدي مدير مكتب رئيس القطاع لنشاطها ودعمها المستمر.وفي الختام قام الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة بتقديم درع التكريم للدكتور محمد شوقي رئيس القطاع لدعمه الدائم للصيادلة بالقاهرة وكذلك تقديم درع التكريم للدكتور علا خطاب مدير عام الإدارة للجهد المبذول للارتقاء بالمهنة ومحاربة أوجه غش الدواء المستجده وتحقيق معدلات نجاح للصيادلة بالقاهرة.