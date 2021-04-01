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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع فى بورسعيد (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط نصف طن لحوم بقرية وقلوب مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد مصانع تصنيع اللحوم بدائرة حي المناخ.

أكد التقرير الطبي المفصل من الدكتور أسامة العزبي رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى، أن المصنع يقوم بإعادة تدوير هذه اللحوم عن طريق إعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين فى صور مختلفة "برجر، كفتة، لحم مفروم"، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة رقم 1206 لسنة 2021 جنح المناخ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع فى بورسعيد (صور)
ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع فى بورسعيد (صور)
ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع فى بورسعيد (صور)
ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع فى بورسعيد (صور)

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