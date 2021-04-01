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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تستضيف الحوار الإقليمي للتغير المناخي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:05 ص
الدكتور سلطان بن
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة
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تستضيف الإمارات، يوم الأحد المقبل، الحوار الإقليمي حول العمل المناخي، والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيدًا لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26.

وذلك بمشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشئون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت وكالة أنباء الامارات وام، اليوم الخميس، أن الحوار الإقليمي للتغير المناخي سيركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، الذي سينعقد خلال الفترة ما بين 1 و12 نوفمبر 2021 في مدينة غلاسكو باسكتلندا، والذي يجمع العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشئون التغير المناخي، إن بلاده أظهرت التزامًا راسخًا وبعيد المدى بالعمل المناخي التدريجي، وعملت على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم، معربة عن ثقته في خلق هذا الحوار الإقليمي زخما أكبر للمضي قدمًا في تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ.

وأضاف أننا نشهد بالفعل نماذج ريادية في العمل المناخي في جميع أنحاء منطقتنا، بما في ذلك "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلنت عنها مؤخرًا المملكة العربية السعودية، وسيوفر الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصةً لتوحيد جهود دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سبيل التوصل إلى حلول متقدمة وعملية يمكنها مساعدة دول العالم على تحقيق أهدافها المناخية، تزامنًا مع تحقيق النمو المستدام القائم على التكنولوجيا.

من جانبه، قال ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP26، إنه من المهم للغاية أن تتعاون دول العالم للتصدي لتحديات تغير المناخ، بحيث تقدم تلك الدول أهدافًا صِفرية وأخرى متعلقة بخفض الانبعاثات على المدى القريب المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2030، وبما يتيح الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وأضاف شارما أنه مما لا شك فيه أن الانتقال إلى الاقتصاد النظيف يمكن أن يعود بفائدة كبيرة علينا جميعًا من خلال إيجاد فرص العمل، وتحفيز التنمية المستدامة، وتأمين الهواء النقي، ولقد بدأنا بالفعل نرى تقدمًا حقيقيًا في هذا الصدد.

وسيتيح الحوار الإقليمي للتغير المناخي منصة متخصصة للدول المشاركة لتبادل الخبرات حول استجاباتها لتغير المناخ، وبناء الزخم اللازم للارتقاء بالطموحات العالمية، تمهيدًا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26.

وسيمكّن الحوار الولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من البحث في مجالات جديدة للتعاون في مجال الحد من تداعيات تغيّر المناخ، والتكيّف معها والتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.

وتشمل الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش: تسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانيات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، وزيادة تأثير تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتقليل كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني الذي سيستمر اعتماد العالم عليه خلال التحول في مصادر الطاقة، وسيغطي الحوار أيضًا سبل التكيّف مع آثار تغير المناخ المتسارعة التي تهمّ المنطقة على نحو خاص، مثل الأمن الغذائي والمائي، وتخفيف حدة التصحر والحفاظ على البيئة.

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