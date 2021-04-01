تفاصيل خطّة قوافل علاج «حياة كريمة» بالبحرالأحمر

اعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تفاصيل خطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي المجاني على جميع مواطني القرى.وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم، أن خطة القوافل العلاجية تبدأ اليوم الخميس ولمدة يومين بمنطقة الخير وأبرق، شمال مدينة الشلاتين، تنطلق بعد ذلك لمدينة حلايب، قرية رأس حدرية ولمدة يومين السبت والأحد المقبلين 3 و4 أبريل، ولمنطقة أبورماد وأدليت ولمدة يومين 5 و6 أبريل، وبعد ذلك تنطلق القوافل لمرسى علم من قرى الشيخ الشاذلي ومكتب الصحة بمرسى علم، وتستغرق مدة يومين 7 و8 أبريل، ثم مدينة القصير يومي 9 و10 أبريل، ثم قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 11 و12 أبريل المقبل.من جهته، قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الاحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" تضم جميع التخصصات المختلفة، حيث يتم الكشف وصرف العلاج والتحويل في حالة الضرورة للمستشفيات مجانا.وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستتوقف بداية شهر رمضان وتستكمل بعد شهر رمضان عملها، شهريا وتقوم بالكشف الطبى على مواطنى القرى المختلفة بداية من حلايب جنوبا حتى رأس غارب شمالا.