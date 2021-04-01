كشف علاقتهما مع الفتيات.. هتك عرض عامل على يد عاطلين بمقابر التبين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، بحبس شقيقين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في هتك عرض عامل بمطعم داخل مقابر الشيخ.وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتحفظ على الفيديو الموثق للحادث وتفريغه.تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا من شاب عمره 18 سنة، يعمل بمطعم فلافل، مفاده قيام شقيقين - جيرانه، باستدراجه داخل إحدى المقابر، وقاما بهتك عرضه وتصويره مقطع فيديو وسرقة هاتفه ومبلغ مالي بحوزته.وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين سالفي الذكر، وتبين أنهما المدعو "ياسر"، وشقيقه "أحمد".وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب اعتيادهما جلب فتيات لمسكنهما، واكتشفا قيام الضحية بتصويرهما أثناء الصعود، وخوفا من افتضاح أمرهما قاما باستدراجه وهتك عرضه والاستيلاء على هاتفه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة.