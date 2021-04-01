تفاصيل «امتحانات أبريل» للصف الأول والثاني الثانوي

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، لامتحان شهر أبريل ومايو، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحان مجمع ورقيًا خلال شهر أبريل الجاري ومايو المقبل.وأضافت الوزارة، أن درجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تمثل 100٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري الشهرين، على أن يعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على تقدير عام أكثر من ضعيف.وأعلنت الوزارة الجدول نهاية شهر أبريل كما يلي:- الاثنين 26 أبريل للأول الثانوي: من 9 صباحا حتى 11 صباحا، في مواد اللغة العربية (15 سؤالا) + التاريخ (10 أسئلة) + الجغرافيا (10 أسئلة) + اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة).- الاثنين 26 أبريل للثاني الثانوي: مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤالا) + رياضيات 1 (10 أسئلة) + رياضيات 2 ( 10 أسئلة)- الثلاثاء 27 أبريل للأول الثانوي: من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) + الفلسفة والمنطق ( 10 أسئلة) + الرياضيات (10 أسئلة)- الثلاثاء 27 أبريل للثاني الثانوي: في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤالا) + الكيمياء (10 أسئلة) + الأحياء (10 أسئلة)- الأربعاء 28 أبريل للأول الثانوي: من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 أسئلة) + الفيزياء (10 أسئلة) + الأحياء (10 أسئلة)- الأربعاء 28 أبريل للثاني الثانوي: مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) + الفيزياء (10 أسئلة)جدير بالذكر، أن الوزارة ستعقد الامتحان في المدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة، وسيكون الامتحان ورقيًا (اختيار من متعدد في ورقة مجمعة للجدول المرفق) على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت)، على أن يتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.كما تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع، وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.