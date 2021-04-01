السبكى: وحدات طب الأسرة تقدم 80% من خدمات التأمين الصحى الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن وحدات ومراكز طب الأسرة هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث يعد طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها المنظومة.وأضاف السبكي أنه من خلال منشآت طب الأسرة يتم تقديم 80% من الخدمات الطبية للمنتفعين، تشمل كافة الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيفية.ويتفقد اليوم الدكتور أحمد السبكي، بمحافظة بورسعيد اليوم، عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة لمتابعة تقديم الخدمات للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.