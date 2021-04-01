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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السبكى: وحدات طب الأسرة تقدم 80% من خدمات التأمين الصحى الشامل

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:49 ص
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن وحدات ومراكز طب الأسرة هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث يعد طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها المنظومة.

وأضاف السبكي أنه من خلال منشآت طب الأسرة يتم تقديم 80% من الخدمات الطبية للمنتفعين، تشمل كافة الخدمات العلاجية والوقائية والتثقيفية.

ويتفقد اليوم الدكتور أحمد السبكي، بمحافظة بورسعيد اليوم، عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة لمتابعة تقديم الخدمات للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

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