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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 6 تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:53 ص
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إزالة
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز دمنهور، الدلنجات، رشيد، إدكو عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1328.

كما تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 268 مترا بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وفك شدة خشبية مسلحة مخالفة على الأرض الزراعية بمساحة 250 مترا بنطاق الوحدة المحلية بأدفينا برشيد، وإزالة شدة خشبية بمساحة 150 مترا بعزبة قاسم التابعة لقرية المعدية بإدكو.

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