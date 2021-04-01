تجديد حبس متهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس، المتهم عمر الدسوقي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجّهت النيابة للمتهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بتلك القضية بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطها فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف لزعزعة الأمن القومى للبلاد.