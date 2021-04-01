الكويت تتجه نحو الحظر الجزئى فى رمضان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، استمرار الحظر الجزئي خلال المرحلة المقبلة حتى تنخفض أرقام الإصابات، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك، وفقا لما نقلته صحيفة القبس الكويتية، اليوم الخميس.وتابع العلي أن أحد أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا هي التجمعات، وفي رمضان التجمعات ستزيد والحظر الجزئي، وتوصياتنا إلى مجلس الوزراء الإبقاء على الحظر الجزئي مع تعديل وتقليل ساعات الحظر، وسيتم بحثها اليوم في مجلس الوزراء.