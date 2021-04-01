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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية»: منشآت طببية جديدة بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:39 ص
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
فاتن خديوى - سارة سعودى
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يتفقد اليوم الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة لمتابعة تقديم الخدمات للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، إن الزيارة تبدأ بلقاء رئيس هيئة الرعاية الصحية للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة مجريات تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضافت، أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، سيفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية CTO، والذي يأتي ضمن حزمة من الخدمات المستحدثة التي تقدمها الهيئة من خلال مستشفياتها للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بمرافقة محافظ بورسعيد والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وتابع البيان: "تشمل الزيارة جولة ميدانية للدكتور أحمد السبكي يرافقه خلالها اللواء عادل الغضبان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لمتابعة سير العمل بمستشفيي النصر التخصصي والرمد التخصصي، واستطلاع آراء المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة من خلال هذه المستشفيات".

ومن المقرر أيضًا أن يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد بتشغيل عدد من وحدات ومراكز طب الأسرة التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لمنتفعي المنظومة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار التيسير على المرضى للحصول على الخدمة، وتغطية كافة أرجاء المحافظة. 

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