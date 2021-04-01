تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

تابع محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك" المرحلة الثالثة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك القاهرة وذلك لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي على تحسين الصحة العامة واستخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة.وتم تسليم الدفعة الثانية ومن المقرر الإعلان عن الدفعة الثالثة للمبادرة قريبا لتسليمها إلى الشباب.