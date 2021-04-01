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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:38 ص
دراجات
دراجات
حسام فهمي
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تابع محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة "دراجتك.. صحتك" المرحلة الثالثة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك القاهرة وذلك لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي على تحسين الصحة العامة واستخدام وسائل تنقل صديقة للبيئة.

وتم تسليم الدفعة الثانية ومن المقرر الإعلان عن الدفعة الثالثة للمبادرة قريبا لتسليمها إلى الشباب.

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