أوزباكستان تبدأ حملة تلقيح جماعي ضد كورونا

بدأت وزارة الصحة في أوزباكستان، اليوم الخميس، حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت وكالة أنباء آكي برس القرغيزية أنه من المقرر تلقيح 142 ألفا و300 شخص في 219 مركزا للتلقيح في (طشقند ونوكوس) ومناطق أخرى من البلاد خلال شهر أبريل.وأوضحت أنه تم الإعلان في وقت سابق عن أن البلاد ستستخدم لقاحًا صينيًا أوزبكيًا ولقاح أسترازينيكا، وسيتم تطعيم الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وطلاب المدارس وأطفال ما قبل المدرسة والعسكريين وموظفي إنفاذ القانون.وأشارت إلى أنه سيشارك في حملة التطعيم أكثر من 4 آلاف طبيب وأكثر من 11 ألف ممرض في التطعيم.