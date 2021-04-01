رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوزباكستان تبدأ حملة تلقيح جماعي ضد كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:50 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
بدأت وزارة الصحة في أوزباكستان، اليوم الخميس، حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت وكالة أنباء آكي برس القرغيزية أنه من المقرر تلقيح 142 ألفا و300 شخص في 219 مركزا للتلقيح في (طشقند ونوكوس) ومناطق أخرى من البلاد خلال شهر أبريل.

وأوضحت أنه تم الإعلان في وقت سابق عن أن البلاد ستستخدم لقاحًا صينيًا أوزبكيًا ولقاح أسترازينيكا، وسيتم تطعيم الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وطلاب المدارس وأطفال ما قبل المدرسة والعسكريين وموظفي إنفاذ القانون.

وأشارت إلى أنه سيشارك في حملة التطعيم أكثر من 4 آلاف طبيب وأكثر من 11 ألف ممرض في التطعيم.

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم

«التنمية الثقافية» يكرم المرأة بالإبداع الفني (صور)

اليوم.. افتتاح معرض زايد للكتاب

عبدالرحمن الخميسى عن الشيخ إمام: ليس له نظير بين الملحنين