محافظ القاهرة يشهد غدا الاحتفالية بيوم اليتيم في المحروسة

تقيم محافظة القاهرة، غدا، احتفالية بيوم اليتيم، وذلك، بالنزول إلى الأطفال الأيتام بالمدن الجديدة المستقبلة للعشوئيات.ويشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدا، الاحتفالية التى ستقيمها محافظة القاهرة بمناسبة "يوم اليتيم" للأطفال الأيتام بمساكن المحروسة، والتى أقامتها الدولة بديل العشوائيات.ويتوجة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ظهر غد، عقب صلاة الجمعة إلى مساكن المحروسة ١ بمدينة السلام ٢ - بمنطقة النهضة خلف نادي الإنتاج الحربي، لمشاركته في الفعالية المقامة بيوم اليتيم.