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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا تسجل 8646 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:47 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تسجيل 8 آلاف و646 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و406 آلاف و377 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 167 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 63 ألفا و422 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ 228 ألفا و486 شخصا.

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