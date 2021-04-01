ارتفاع متوسط سعر خام دبي في مارس إلى 64.414 دولار للبرميل

قالت بلاتس على موقعها الإلكتروني إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في مارس إلى 64.414 دولار للبرميل في المتوسط.ويصل الخام بذلك لأعلى متوسط شهري منذ ديسمبر 2019 وفقا لما تظهره بيانات تجمعها رويترز.يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة، الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.