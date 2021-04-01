إحالة المتهم بقتل «سيدة الشهامة» فى الوراق إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطل، للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل ربة منزل تدعى "راوية" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الشهامة"، لدفاعها عن جارتها ومنع المتهم من الاعتداء عليها وضربها بمنطقة الوراق.وكشفت أقوال شهود العيان في اعترافاتهم أمام النيابة، أن السيدة "راوية" كانت تدافع عن جارتها التي تقطن في العقار المقابل لها، نتيجة هجوم عاطل عليها والاعتداء عليها، فاستل المتهم سكينًا للتخلص منها.وأضاف الشهود في اعترافاتهم، أن المتهم ويدعى "ش. ب" كان يعتدى على سيدة مطلقة تقطن في المنطقة بمفردها، فقامت السيدة "راوية" بالدفاع عنها من هجوم المتهم فسدد لها عدة طعنات فلفظت أنفاسها الأخيرة.وبسؤال الجيران أجمعوا على أن المتهم «شعبان. ب» جارهم قتل السيدة بعدة طعنات عندما حاولت حماية جارتها منه.كانت قد ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم، واقتادته قوة من المباحث إلى قسم شرطة الوراق وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وادعى أنه نفذ الجريمة انتقامًا من المجني عليه التي اعتدت عليه بالسباب والشتائم أمام أهل المنطقة.وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه ربة منزل تدعى "راوية"، قتلها المتهم "ش.ب" عاطل، حيث حصل على سلاح أبيض من مسكنه، وسدد لها طعنة أنهت حياتها فى الحال، بسبب دفاعها عن ربة منزل، ومنعها للمتهم من الاعتداء عليها بالضرب، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.