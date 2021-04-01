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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. مؤتمر «الصحة العالمية» حول توزيع لقاحات كورونا بشرق المتوسط

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:30 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو كونفرانس، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

ويقدم المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، ولقاحات فيروس كورونا وصولها وتوزيعها في دول الإقليم.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.

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