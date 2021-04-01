سر «حمامة نوح».. قصة كذبة أبريل

يصادف اليوم الأول من إبريل، وتصدرت"كذبة إبريل" تريند تويتر، وهى مناسبة تقليدية في عدد من الدول، يوم كذبة إبريل لا يُعد يومًا وطنيًا أو مُعترف به قانونيًا كاحتفال رسمي لكن الناس اعتادت فيه على الاحتفال وإطلاق النكات."أصلها"يعتقد بعض المؤرخين أن كذبة أبريل نشأت في العصور الوسطى، تم الاحتفال بيوم رأس السنة الجديدة في 25 مارس بمعظم المدن الأوروبية التي انتهت يوم 1 أبريل خاصة في بعض مناطق فرنسا؛ ليسخر منهم أولئك الذين احتفلوا بليلة رأس السنة الجديدة في 1 يناير باختراع يوم "كذبة أبريل".وهناك جانب آخر من الباحثين في أصل الكذب يرون أن نشأته تعود إلى القرون الوسطى إذ أن شهر إبريل في هذه الفترة كان وقت الشفاعة للمجانين وضعاف العقول فيطلق سراحهم في أول الشهر ويصلي العقلاء من أجلهم وفي ذلك الحين نشأ العيد المعروف باسم عيد جميع المجانين أسوة بالعيد المشهور باسم عيد جميع القديسين.ورواية أخرى تقول إنه يعد الشاعر الإنجليزي جيفري تشوسر الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي، مؤلف المجموعة القصصية والشعرية باسم "حكايات كانتربري"، أول من ضمن قصصا تجمع بين تاريخ الأول من إبريل والأكاذيب، ما يشير إلى قدم هذه المناسبة.وفي قصة تعود إلى 13 مارس 1769 نشرت بأحدى الصحف البريطانية، تدعم هذه النظرية المزعومة، أن نوح أرسل حمامة كي تخبره بمكان آمن ترسو فيه السفينة إذا حدث الطوفان، فعادت لتقول إن الطوفان خلفها، وهو ما سخرت منه باقي الحيوانات، وصادف ذلك اليوم الأول من إبريل.