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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل عودة زوجة الرئيس الأمريكي إلى وظفيتها القديمة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:24 ص
جيل بايدن
جيل بايدن
منار أحمد
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كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن العديد من التفاصيل بشأن عودة السيدة الأولى جيل بايدن إلى التدريس، لتكون بذلك أول زوجة لرئيس أميركي في التاريخ تشغل وظيفة بدوام كامل خارج الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن عودة الدكتورة جيل بايدن إلى طلابها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا تطلبت شهورًا من التفاوض، تخللها مخاوف بشأن كيفية إدراج اسمها في جداول الحصص، وكذلك قراءة دقيقة في بنود التعويضات التي ينص عليها الدستور.

وتعكس هذه الخطوة من زوجة الرئيس جو بايدن محاولة السيدة الأولى للابتعاد عن الأنظار، رغم أنها أصبحت الآن معروفة أكثر بكثير مما كانت عليه، عندما كانت تدرس اللغة الإنجليزية خلال فترة عملها كسيدة ثانية.

وقد تمت مناقشة الاعتبارات الخاصة بعودة جيل بايدن إلى الكلية لمدة أسابيع، ومن بينها ما إذا كان اسمها سيظهر في جداول الطلاب المسجلين في فصول اللغة الإنجليزية للدكتور بايدن.

وقالت رئيسة الكلية لزملائها الإداريين في رسالة بالبريد الإلكتروني في نهاية شهر نوفمبر: "أعتقد أنه سيتم إدراج اسمها تحت رمز TBA". لكن عاد وأخبر السيدة الأولى بوضع اسم (بايدن) في الجداول".

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