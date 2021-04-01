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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«انقذ حياة» ينطلق من بنى سويف ويصل لـ10 محافظات لتوفير الدم (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:22 ص
محمد يسرى
محمد يسرى
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال محمد يسرى طالب بالفرقة الثانية كلية التمريض جامعة بنى سويف، إنه ومجموعة من الشباب أطلقوا ابلكيشن "انقذ حياة" بمشاركة 8 متطوعين فقط.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن الهدف منه إيجاد حلقة الوصل بين المتبرع بالدم والمريض المحتاج، حيث يوفرون لهم الدم اللازم، مشيرا إلى أنهم بدأوا تنفيذ الفكرة في بنى سويف لمدة عام، وبعد نجاحه انطلقت الفكرة إلى 10 محافظات أخرى.

وأوضح أن فكرتهم بدأت فى الانطلاق بشكل كبير جدا، حيث ينسقون التبرع بالدم فى تلك المحافظات بين المتبرعين والمريض عن طريق الشير على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أو عن طريق الابلكيشن وأن فكرتهم جاءت لتواصل المواطنين بشكل سهل بين المريض والمتبرع، مشيرا إلى أن الابلكيشن موجود عن طريق متجر بلاى، ويقوم المريض بتحميله والتسجيل عليه، ويرسل تفاصيل الحالة، وعندما يقوم كل شخص بتحميل الابلكيشن فى نطاق المحافظات يصل إليه تفاصيل الحالة.

وقال أحد أعضاء فريق "انقذ حياة": لقد قمنا بمساعدة 400 حالة حتى الآن على مستوى الجمهورية، بمعدل حالتين أو ثلاثة يوميا، وبنقوم بمساعدة المتبرعين فى الوصول إلى الحالات بالتعاون مع بنوك الدم الإقليمية ببنى سويف وعلى مستوى الجمهورية، موضحا أن أهم شئ هو مصلحة المريض وحب الخير والتبرع بالدم بكل سهوله وبأسرع طريقة ممكنة.

وواصل حديثه قائلًا: إن فريق "انقذ حياة" دائمًا موجودين فى الحوادث الكبرى، ويقومون بالتواجد في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الفريق وصل حتى الآن إلى 40 متطوعا، مؤكدا أن الفكرة بدأت فى الانتشار وفى الآخر أهم شئ مصلحة المريض ووصول الدم إليه بأسرع طريق ممكنة.

واختتم حديثه بأنه يحلم أن يكون هناك بنك دم خيرى لمساعدة الحالات فى توفير الدم خلال فترة القادمة.

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